بالفيديو.. انهيار مبنى من 4 طوابق في عمان

قال شهود إن الدفاع المدني الأردني بدأ (الثلاثاء 13-9-2022) في إجلاء العديد من الأشخاص الذين حوصروا بعد انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في العاصمة عمان.

وذكروا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء كبار في الحكومة شوهدوا في الموقع بينما كانت عملية إنقاذ كبرى جارية لإجلاء الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

ولا تزال جميع كوادر مديرية الأمن العام تتعامل مع الحادث للبحث عن محاصرين.

وتم نقل 6 مصابين إثر انهيار العمارة السكنية مكونة من 4 طوابق في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.

وبينت مديرية الأمن العام أن هناك إصابات جراء انهيار المبنى وعانى بعضهم من اختناقات فتتم تزويدهم بالأكسجين.

الامن يخلي 5 أشخاص ويتعامل مع انهيار عمارة من 4 طوابق في اللويبدة pic.twitter.com/rVT6hyIYDf — Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) September 13, 2022