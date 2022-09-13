الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. انهيار مبنى من 4 طوابق في عمان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2022 7:16 مساءً
A A A
طباعة المقال

قال شهود إن الدفاع المدني الأردني بدأ (الثلاثاء 13-9-2022) في إجلاء العديد من الأشخاص الذين حوصروا بعد انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في العاصمة عمان.

وذكروا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء كبار في الحكومة شوهدوا في الموقع بينما كانت عملية إنقاذ كبرى جارية لإجلاء الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

ولا تزال جميع كوادر مديرية الأمن العام تتعامل مع الحادث للبحث عن محاصرين.

وتم نقل 6 مصابين إثر انهيار العمارة السكنية مكونة من 4 طوابق في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.

وبينت مديرية الأمن العام أن هناك إصابات جراء انهيار المبنى وعانى بعضهم من اختناقات فتتم تزويدهم بالأكسجين.

 

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاهل البريطاني الملك تشارلز
الملك تشارلز يصل أيرلندا الشمالية ونعش الملكة يسافر إلى لندن
الدولار
الدولار يقفز مجدداً مقابل اليورو والين بعد زيادة مفاجئة للتضخم في أمريكا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فيديو مرعب.. صاروخ روسي يسبب انفجاراً في خاركيف شبيه بانفجار مرفأ بيروت!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فيديو مرعب.. صاروخ روسي يسبب انفجاراً في خاركيف شبيه بانفجار مرفأ بيروت!
مونديال قطر
الفيفا يتّجه الى استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في مونديال قطر
الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو في مأزق.. الجيش الأوكراني بات على الحدود مع روسيا