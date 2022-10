بالفيديو.. بايدن في موقف محرج مجدداً خلال مقابلة تلفزيونية

هفوة جديدة ارتكبها الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية ما جدد التكهنات بشأن أهليته للترشح إلى ولاية ثانية.

فقد بدا بايدن مشتتاً في منتصف مقابلة أجراها مع قناة MSNBC قبل يومين، وتعثر في رده عندما سئل عما إذا كانت زوجته تريده أن يترشح مرة أخرى عام 2024.

فعندما سئل عما إذا كانت السيدة الأولى جيل بايدن دعمته في السعي لإعادة انتخابه، أومأ برأسه ثم توقف وبدا كأنه فقد سلسلة أفكاره، كما يظهر في الفيديو المرفق أدناه.

ما دفع المحاور جوناثان كيبهارت إلى حثه قائلاً: “سيدي الرئيس؟”.

فقدم الرئيس في النهاية رداً متردداً، وقال: “دكتور بايدن تظن أن”، ثم صمت قليلاً، وتابع مجدداً “زوجتي تعتقد أن”، ليضيف لاحقا بعد كلمات غير مترابطة ومتلعثمة “نقوم بشيء مهم جداً ولا يجب أن أبتعد عنه”، في إشارة إلى ترشحه مرة أخرى.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأميركية، وتمت مشاركته من قبل العديد من الناشطين والإعلاميين الأميركيين.

BIDEN: "It's my intention to run again."

Q: "Dr. Biden is for it?"

BIDEN: *silence*

Q: "Mr. President?"

BIDEN: "Dr. Biden thinks that uh, my wife thinks that uh, that I uh, that, that we're, that we're doing something very important."

🤔 pic.twitter.com/G4GGD32zG2

— RNC Research (@RNCResearch) October 21, 2022