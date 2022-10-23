بالفيديو.. بايدن في موقف محرج مجدداً خلال مقابلة تلفزيونية

هفوة جديدة ارتكبها الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية ما جدد التكهنات بشأن أهليته للترشح إلى ولاية ثانية.

فقد بدا بايدن مشتتاً في منتصف مقابلة أجراها مع قناة MSNBC قبل يومين، وتعثر في رده عندما سئل عما إذا كانت زوجته تريده أن يترشح مرة أخرى عام 2024.

فعندما سئل عما إذا كانت السيدة الأولى جيل بايدن دعمته في السعي لإعادة انتخابه، أومأ برأسه ثم توقف وبدا كأنه فقد سلسلة أفكاره، كما يظهر في الفيديو المرفق أدناه.

ما دفع المحاور جوناثان كيبهارت إلى حثه قائلاً: “سيدي الرئيس؟”.

فقدم الرئيس في النهاية رداً متردداً، وقال: “دكتور بايدن تظن أن”، ثم صمت قليلاً، وتابع مجدداً “زوجتي تعتقد أن”، ليضيف لاحقا بعد كلمات غير مترابطة ومتلعثمة “نقوم بشيء مهم جداً ولا يجب أن أبتعد عنه”، في إشارة إلى ترشحه مرة أخرى.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأميركية، وتمت مشاركته من قبل العديد من الناشطين والإعلاميين الأميركيين.

BIDEN: "It's my intention to run again." Q: "Dr. Biden is for it?" BIDEN: *silence* Q: "Mr. President?" BIDEN: "Dr. Biden thinks that uh, my wife thinks that uh, that I uh, that, that we're, that we're doing something very important." 🤔 pic.twitter.com/G4GGD32zG2 — RNC Research (@RNCResearch) October 21, 2022

يشار إلى أن بادين يحتفل بعيد ميلاده الـ80 في 20 نوفمبر المقبل.، وسيكون في الـ82 في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي الـ86 في نهايتها، وهي مسألة حساسة جداً في معسكره الديمقراطي.

فيما يستعد وحزبه حالياً لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، وهو اختبار صعب تقليدياً لأي رئيس في المنصب.

وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، أنه “ينوي” الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قراراً رسمياً بذلك حتى الآن.

يذكر أن بايدن كان ظهر في مناسبات سابقة وقد نسي أسماء بعض المسؤولين كما حدث الشهر الماضي عندما سأل خلال مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء في العالمK إذ سأل عن جاكي والورسكي، العضو في الكونغرس، التي توفيت في أغسطس بحادث سيارة عن عمر 58 عاماً.