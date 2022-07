بالفيديو: بعد قرار تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية.. نائبة أميركية تبكي غضبا!

ظهر في فيديو نشرته وسائل إعلام وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النائبات وهن يحاولن مواساة البرلمانية ألكساندريا كورتيز التي ظهرت وهي تمسح دموعها عدة مرات، بعد أن أقر مجلس النواب بالأغلبية تمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

وأقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس بأغلبية ساحقة تشريعا لتقديم مليار دولار لإسرائيل لتحديث منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي.

وصوت تسعة أعضاء بينهم ثمانية من الديمقراطيين، ضد تمويل القبة الحديدية ولكن تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 420 صوتا.

وصوت ضد التمويل النواب إلهان عمر، ورشيدة طليب، وإيانا بريسلي، وكوري بوش، وماروي نيومان، وراؤول غريجاليفا، وغارسيا، والجمهوري توماس ماسي.

وجاء التصويت بعد تبادل مثير للجدل في مجلس النواب قالت فيه طليب إنه لا يمكن التحدث فقط عن حاجة الإسرائيليين للأمان في وقت يعيش فيه الفلسطينيون في ظل نظام فصل عنصري عنيف.

وعلى الفور سارع النائب اليهودي تشارلز فليشمان إلى انتقاد طليب وطالب المجلس إدانة تعليقات طليب، في حين قال النائب تيد دوتش بأنه لا يمكن السماح بوصف إسرائيل “الديمقراطية” بأنها دولة فصل عنصري.

AOC Tears on the House floor after the House passed a $1 billion funding for Israel's Iron Dome pic.twitter.com/pMcMxqQWFG

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 23, 2021