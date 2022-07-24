الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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بالفيديو.. بوريس جونسون يرمي بقنبلة خلال تدريب عسكريّ!

منذ 13 دقيقة
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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نشر رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون عبر حسابه على تويتر، السبت، فيديو لزيارة للقاء جنود أوكرانيين يتم تدريبهم في المملكة المتحدة.

وقد عبر جونسون خلال الزيارة عن “فخره بالعمل الذي قامت به المملكة المتحدة حتى الآن لدعم الجهود الأوكرانية”.

وقال جونسون إن هناك 400 جندي أوكراني يتدربون في المملكة المتحدة استعدادا للذهاب والقتال في أوكرانيا.

وأضاف: “نريد تدريب حوالي 10 آلاف منهم على مدى الأشهر الأربعة المقبلة”.

وظهر جونسون في إحدى الصور وهو يلقي قنبلة يدوية (رمانة)، فيما ظهر في صورة أخرى وهو يحمل صاروخا على الكتف.

وقام جونسون بزيارة القوات في شمال “يوركشاير”، الذين يتم تدريبهم كجزء من الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي المستمر، وفقا لصحيفة “إندبندنت”.

وانتشرت لقطات من قبل “داونينغ ستريت” (المقر الحكومي)، السبت، لرئيس الوزراء المستقيل وهو يتحدث إلى القوات الأوكرانية والبريطانية، ويمسك برشاش.

ويذكر أن بريطانيا دعمت أوكرانيا بعدة أنواع من الأسلحة، ومنها صواريخ مضادة للدبابات ومركبات مدرعة وراجمات صواريخ.

 

    المصدر :
  • الحرة

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