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بالفيديو: تحطّم مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 3 - يناير - 2022 10:47 مساءً

مروحية عسكرية إسرائيلية

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أفادت شبكة “روسيا اليوم” بأن مروحية إسرائيلية تحطمت في البحر أمام شاطئ أخزيف شمالي حيفا.

وذكرت مراسلة الشبكة في القدس أنه تم العثور على طيار في المياه و2 من أفراد الطاقم في عملية الإنقاذ.

وأشارت إلى أن حادثة المروحية وضعت تحت غطاء من السرية، مؤكدة أنه لا يمكن الوصول إلى تفاصيل أخرى.

وأفادت أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظراً على نشر المعلومات حول الحادث، بينما غادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت جلسة كان فيها بشكل عاجل بعد تلقي معلومات عن الحدث من السكرتير العسكري.

وانتشر مقطع فيديو يوثق عمليات البحث والإنقاذ بعد عملية السقوط.

ونشرت “القناة 12” العبرية مشاهد لمروحية “يسعور” على متنها أفراد من وحدة 669 للإجلاء الطبي، تجري عمليات بحث عن حطام المروحية والمصابين قبالة سواحل حيفا.

 

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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