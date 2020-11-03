بالفيديو: ترامب يرقص مع انطلاق الانتخابات الأميركية

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر “تويتر”، مقطع فيديو جمع فيه أشهر حركاته الراقصة المثيرة للجدل، والتي أدّاها خلال تجمّعات لمناصريه، ومؤخراً، خلال حملته الانتخابية.

وأرفق ترامب الفيديو بجملة: “اقترعوا! اقترعوا! اقترعوا!”

ويتوجه ملايين الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، اليوم، للاختيار بين ترامب والمرشح الديموقراطي جو بايدن، في انتخابات رئاسية تاريخية تشهدها أميركا وسط انقسام شديد.

وتوقع الرئيس الأميركي، ليل الإثنين الثلاثاء، “فوزاً رائعاً جديداً”، في آخر تجمع من حملته الانتخابية عقده في غراند رابيدز بولاية ميشيغن، قبل بضع ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وقال: “غداً سنصنع التاريخ مرة جديدة”، ساخراً من خصمه الديموقراطي.