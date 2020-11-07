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بالفيديو: ترامب يلتقط صوراً مع عروس بعد إعلان بايدن رئيساً

منذ 3 دقائق
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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بعد اعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الاميركية، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدا خلاله الرئيس دونالد ترامب وكأنه ليس مكترثا بنتائج الانتخابات.

وقد حاول ترامب ان يظهر نفسه منشغلا خلال إعلان النتائج، بلعب الغولف في أحد المنتجعات الخاصة به في ولاية فيرجينيا، وبعد الانتهاء من رياضته واثناء عودته إلى البيت الأبيض، توقف لالتقاط صور مع عروس،  كانت تقيم حفل زفافها في المنتجع نفسه.

وأظهر مقطع فيديو، منشور على موقع تويتر، ترامب بلباسه الرياضي وهو يلتقط صورا مع العروس وعائلتها، وسط حراسة أمنية مشددة.

ويمكن سماع فتيات يقلن “شكرا لك السيد الرئيس.. نحبك كثيرا”، قبل أن يرد عليهن ترامب بالقول: “أتمنى لكم جميعا حياة رائعة”.

 

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