بالفيديو: ترامب يلتقط صوراً مع عروس بعد إعلان بايدن رئيساً

بعد اعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الاميركية، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدا خلاله الرئيس دونالد ترامب وكأنه ليس مكترثا بنتائج الانتخابات.

وقد حاول ترامب ان يظهر نفسه منشغلا خلال إعلان النتائج، بلعب الغولف في أحد المنتجعات الخاصة به في ولاية فيرجينيا، وبعد الانتهاء من رياضته واثناء عودته إلى البيت الأبيض، توقف لالتقاط صور مع عروس، كانت تقيم حفل زفافها في المنتجع نفسه.

Trump is incredible. Lets the libs/media frauds have their little fake celebrations while *not social distancing*, knowing his team is putting together the most incredible take down of fraud in history.

Played some golf and took pictures after a wedding! pic.twitter.com/LrbjeTbpwx

