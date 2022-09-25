الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022 |
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بالفيديو: تظاهرات وتوتّر أمام مبنى السفارة الإيرانية في باريس

منذ 13 دقيقة
تظاهرات وتوتّر أمام مبنى السفارة الإيرانية في باريس

تظاهرات وتوتّر أمام مبنى السفارة الإيرانية في باريس

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فرّقت الشرطة الفرنسية حشوداً من المتظاهرين الإيرانيين في باريس الذين يتظاهرون أمام مبنى سفارة إيران.

هذا ويسود توتّر كبير خارج السفارة الإيرانية في باريس على وقع الاحتجاجات التي تسود في إيران جراء مقتل الشابة مهسا أميني بعدما بقيت ثلاثة أيام في غيبوبة إثر توقيفها في العاصمة الإيرانية بزعم أن “لباسها غير محتشم”.

وقتل 41 شخصاً على الأقل واعتقل مئات في إيران خلال ثماني ليال من التظاهرات احتجاجاً على وفاة الشابة، أثناء احتجازها لدى الشرطة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وسائل إعلام رسمية.

وتنفي السلطات أي ضلوع في وفاة أميني البالغة 22 عاما، وتندد بالمتظاهرين الذين ينزلون إلى الشارع كل مساء منذ 16 سبتمبر للتعبير عن غضبهم، فتصفهم بأنهم “مثيرو شغب” و”معادون للثورة”.

وتحدثت تقارير عن اعتقالات بالجملة، وأعلن الجنرال عزيز الله مالكي قائد شرطة محافظة كيلان “اعتقال 739 من مثيري الشغب بينهم 60 امرأة” في المحافظة وفق وكالة تسنيم للأنباء.

وتواجه المتظاهرون على مدى ثماني ليال مع قوات الأمن، فأحرقوا آليات للشرطة وأطلقوا شعارات معادية للنظام في طهران، كما في أصفهان وقم ومشهد وعشرات المدن الأخرى، وفق وسائل إعلام وناشطين. وأوقف مئات منهم. وفي محافظة غيلان وحدها أوقف “739 من مثيري الشغب بينهم ستون امرأة” بحسب ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قائد الشرطة هناك.

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