بالفيديو.. تعرض موكب رئيس الوزراء البريطاني لحادث سير

وتسبب متظاهر توجه راكضا نحو السيارة، في إرباك المرافقين لجونسون، الأمر الذي استوجب توقف قائد دراجة نارية في مقدمة الموكب فجأة، مما دفع سيارة جونسون للاصطدام بها من الخلف.

كما ارتطمت سيارة كبيرة من نوع رانج روفر بسيارة جونسون من الخلف، متسببة بأضرار لسيارة جونسون.

ولم يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لإصابات، حيث استكملت سيارته الحركة بسرعة، بعد أن أمسكت السلطات بالمتظاهر وأزاحته من الشارع.

وقالت صحيفة “تيلغراف” إن جونسون كان في طريقه لمغادرة البرلمان بويست مينستر، قبل أن يهاجم موكبه عدد من المتظاهرين المترقبين خروجه.

وقالت الصحيفة إن السيارة التي اصطدمت بسيارة جونسون من الخلف هي سيارة تابعة للعناصر الأمنية التابعة له.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5

— Steve Bray #HoldThemToAccount (@snb19692) June 17, 2020