الأثنين 13 رجب 1443 ﻫ - 14 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. تعرف إلى إصدار جواز السفر السعودي “الإلكتروني”

10 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 7:49 مساءً
جواز السغر السعودي

جواز السغر السعودي

A A A
طباعة المقال

أطلقت السلطات السعودية اليوم الخميس، جواز السغر السعودي الجديد، والذي يمتاز بمواصفات إلكترونية، ومزايا أمنية حديثة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، إن الجواز الجديد مصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية.

وأضاف البيان أن الجواز الجديد جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبحسب البيان، يحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

كان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، وقف على سير العمل في المديرية العامة للجوازات بالرياض.

والتقى بالعاملين في مركز القيادة والتحكم، ومركز الاتصال الموحد 992، ومركز خدمات المستفيدين بالمديرية، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للمواطنين والمقيمين والزائرين.

كما استعرض بعض الأجهزة التقنية التي تمكن المديرية العامة للجوازات من الاستمرار في تقديم خدمات إلكترونية متميزة.

وأوضح مدير عام الجوازات السعودية الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في كلمة له خلال حفل أعد بهذه المناسبة، أن الجوازات شهدت تطورًا كبيرًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الله ثم بفضل توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبمتابعة مستمرة من الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

ثم شاهد وزير الداخلية عرضًا مرئيًا يحكي نشأة ومسيرة قطاع الجوازات وأبرز إنجازاته والجوائز التي حصل عليها.

 

    المزيد من أخبار العالم

    علم العراق
    من رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية ؟
    الصحافة
    الصحفيين الأردنيين… منذ 7 أشهر بلا رواتب
    الأمير ر تشارلز وزوجته كاميلا باركر
    بريطانيا.. إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري يعلّق على «صرخة أبو سليم»: سنعمل لاستعادة لبنان
    جوزيف أبو فاضل
    جوزيف أبو فاضل يكشف عما يمكن للرئيس عون أن يفعله بعد 31 أكتوبر المقبل!!
    نفوق جماعي للطيور
    مشهد محيّر.. نفوق مئات الطيور خلال تحليقها بلحظة واحدة (فيديو)