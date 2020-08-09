بالفيديو.. تفجير في سوريا شبيه تماماً لما حدث في ميناء بيروت

موجة الانفجار المدمر في مرفأ بيروت
موجة الانفجار المدمر في مرفأ بيروت

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نشرت شبكة Trunews الأميركية، مقطع فيديو لتفجير حدث في سوريا قبل 7 أشهر يشبه تماما ما حدث في مرفأ بيروت، حيث أدى الانفجار إلى تكوين فقاعة هوائية ضخمة مع ظهور نفس ألوان التفجير الذي حدث في ميناء بيروت.

وعلق أحد الخبراء على الفيديو بالقول إنه شبيه تماما لما شاهدناه في ميناء بيروت، نفس الشكل، ويبدو كل شيء متطابقا وكأنه فقاعة هواء قادمة، وهو أمر يطرح تساؤلات جديدة حول نوع الانفجار الذي حدث بالضبط في ميناء بيروت.

وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار، إذ يعتقد خبراء بأنه انفجار لمستودع يحتوي على نيترات الأمونيوم، فيما يقول آخرون إنه انفجار لمخزن أسلحة تابع لميليشيات حزب الله في لبنان.

ويطالب الشعب اللبناني بتحقيق دولي لمعرفة خلفية الانفجار المؤلم، لكن الرئيس اللبناني يرفض أي تحقيق دولي في الحادث، ويعتبر أي تحقيق دولي خرقا للسيادة الوطنية.

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