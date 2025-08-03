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بالفيديو.. ثوران بركان في كامتشاتكا الروسية لأول مرة منذ 600 عام

منذ ساعتين
لقطات للبركان الثائر

لقطات للبركان الثائر

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية وعلماء الأحد أن ثوران بركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا خلال الليل، وهو الأول منذ 600 عام، قد يكون مرتبطًا بالزلزال الضخم الذي هز منطقة الشرق الأقصى الروسي الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن أولجا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة لثورات البراكين في كامتشاتكا، قولها “هذا أول ثوران مؤكد تاريخيا لبركان كراشينينيكوف منذ 600 عام”.

وأضافت أن ثوران البركان قد يكون مرتبطا بالزلزال الذي وقع يوم الأربعاء وأثار تحذيرات من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) في أماكن بعيدة مثل بولينيزيا الفرنسية وتشيلي، وأعقبه ثوران بركان كليوتشيفسكوي، وهو البركان الأكثر نشاطا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

وقال فرع كامتشاتكا التابع لوزارة خدمات الطوارئ الروسية إنه تم رصد ارتفاع عمود من الرماد يصل إلى 6000 متر بعد ثوران البركان. ويبلغ ارتفاع البركان نفسه 1856 مترا.

وقالت الوزارة إنه تم تصنيف ثوران البركان عند المستوى البرتقالي للطيران، مما يشير إلى وجود خطر كبير على الطائرات.

    المصدر :
  • رويترز

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