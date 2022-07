بالفيديو - جرحى جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في أحد أحياء واشنطن

انهار اليوم مبنى قيد الإنشاء في أحد أحياء واشنطن أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وأعلن مسؤولون في دائرة الإطفاء بالعاصمة الأمريكية أن عاملا حوصر وأصيب آخرون، إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في أحد أحياء واشنطن.

وذكرت مديرية إطفاء واشنطن على “تويتر”، أن “العديد من العمال حوصروا بين الأنقاض وأصيبوا، فيما قامت فرق البحث والإنقاذ بإخلاء المنازل المجاورة تحسبا لأي طارئ”.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات في المبنى، الذي يقع على بعد حوالي 5 أميال شمال مبنى الكونغرس الأمريكي.

ويأتي الحادث بعد أسبوع من انهيار برج سكني في ضواحي ولاية فلوريدا، حيث انتشلت 18 جثة، فيما لا يزال 145 شخصا في عداد المفقودين.

Update building collapse 900 block Kennedy St NW. #DCsBravest are engaged in active rescue effort to reach and removed 1 trapped worker. We have removed several other workers who were injured & evacuated 2 adjacent homes. pic.twitter.com/qCRvLrgmR7

— DC Fire and EMS (@dcfireems) July 1, 2021