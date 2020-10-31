بالفيديو: حادثة غريب جداً.. سيارة تقتحم الحرم المكي!

في خادثة غريبة جداً، ولم تعرف أسبابها بعد، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام سائق سيارة للحرم المكي في مكة المكرمة، ليصطدم بسيارته بأحد أبواب المسجد، دون وقوع إصابات.

من جهها قالت إمارة مدينة مكة في السعودية، إن السلطات الأمنية تتابع حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب المسجد الحرام، نتيجة انحرافها خلال مسيرها، بعد اقتحامها للحواجز المحيطة به.

وفي تغريدة، قال المتحدث باسم إمارة منطقة مكة، سلطان الدوسري، لها، إن قائد السيارة “المقبوض عليه بحالة غير طبيعية وجار إحالته للنيابة العامة.

وأكدت الإمارة عدم وقوع أي إصابات مرتبطة بالحادثة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، الجمعة، يظهر اقتحام سيارة لإحدى ساحات الحرم المكي قبل الارتطام بأحد أبوابه الموصدة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، فقد ارتطمت السيارة “بالباب رقم 89 المغلق بالحرم المكي”.

وظهرت في الفيديو السيارة تتحرك مسرعة رغم أن بعض الحواجز الأمنية كانت قد علقت بها، ومن ثم ارتطمت بإحدى البوابات الموصدة للحرم.

وأظهرت لقطة أخرى رجال الأمن في الحرم المكي، وهم يدفعون السيارة إلى الخارج.