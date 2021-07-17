بالفيديو: حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف القدوم

توافد منذ صباح السبت، أولى طلائع ضيوف الرحمن لأداء طواف القدوم والسعي، وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها السلطات بسبب تطورات جائحة فيروس كورونا، وفق ما أورده حساب وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على تويتر.

ومن المقرر أن يتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع الأربعة إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6 آلاف حاج كل 3 ساعات.

ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا إلى منى، الأحد، في يوم التروية، ومنها إلى عرفات، الإثنين، على بعد 10 كيلومترات لأداء ركن الحج الأكبر.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في العام 2019. حيث اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

وتقتصر مناسك الحج هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد الفيروس، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة، وتقام المناسك في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي الوباء.

وتسعى السلطات السعودية إلى تكرار نجاح، العام الماضي، الذي تميز بتنظيم كبير، والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.

ونشرت السلطات السعودية نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسة المؤدية للحرم في مكة، على ما أفادت شاهدة عيان في المكان. فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في منى.

ويتزامن موسم الحج هذا العام مع ارتفاع عدد الإصابات في مختلف أرجاء العالم، لا سيما بسبب انتشار النسخ المتحورة من الفيروس، رغم حملات التلقيح المستمرة منذ أشهر.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت، الشهر الماضي، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج.