بالفيديو: حريق في استديوهات إحدى القنوات التلفزيونية في إيران
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اندلع حريق كبير في إحدى استديوهات القنوات التلفزيونية في إيران أثناء تسجيل برنامج مسابقات، وطغت حالة من الذعر بين الموظفين.
وأظهر مقطع فيديو، نشر اليوم الجمعة، اندلاع حريق في استديو القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني أثناء تسجيل برنامج مسابقات.
وأدى الحريق الحريق إلى أضرار في ديكور الاستديو، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.