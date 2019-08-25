أخبار العالم

بالفيديو: حريق كبير في اليونان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تم إجلاء، صباح اليوم الأحد، مئات السياح من فنادق وشواطئ في جزيرة ساموس اليونانية بعد اندلاع حريق بالقرب من الفنادق، على شواطئ غليكوريزا وبروتياس، وقال جهاز الإطفاء إن قرابة 70 إطفائي و13 عربة يشاركون في جهود إخماد الحريق.

المزيد من الأخبار

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء وصور “قتلى حزب الله”…

ترمب: لا نبحث تغيير النظام في إيران وعليها وقف الإرهاب

المصدر صحيفة الرؤية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

أشرف غني: نعمل مع السعودية وباكستان وأوروبا من أجل سلام دائم

أخبار العالم

العراق.. الحشد يتهم إسرائيل بالوقوف وراء هجوم القائم

أخبار العالم

بيان سعودي إماراتي: الجهود مستمرة لإغاثة الشعب اليمني

أخبار العالم

مؤتمر صحافي مشترك لترمب وماكرون في ختام قمة مجموعة الـ7

أخبار العالم

بولتون: لن نسمح للناقلة الإيرانية بتفريغ شحنتها

أخبار العالم

الصين: مستعدون لحل خلافنا التجاري مع أميركا بالحوار