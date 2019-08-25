بالفيديو: حريق كبير في اليونان

تم إجلاء، صباح اليوم الأحد، مئات السياح من فنادق وشواطئ في جزيرة ساموس اليونانية بعد اندلاع حريق بالقرب من الفنادق، على شواطئ غليكوريزا وبروتياس، وقال جهاز الإطفاء إن قرابة 70 إطفائي و13 عربة يشاركون في جهود إخماد الحريق.

إجلاء مئات السياح من فنادق وشواطئ في جزيرة ساموس اليونانية بعد اندلاع حريق بالقرب من الفنادق، على شواطئ غليكوريزا وبروتياس، وقال جهاز الإطفاء إن قرابة 70 إطفائي و13 عربة يشاركون في جهود إخماد الحريق.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/L6dOQNPMJV — صحيفة الرؤية (@Alroeya) August 25, 2019

المصدر صحيفة الرؤية