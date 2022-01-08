السبت 5 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 8 يناير 2022 |
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بالفيديو.. حريق هائل جراء انقلاب شاحنة وقود غربي إيران

منذ 49 دقيقة
حريق هائل جراء انقلاب شاحنة وقود غربي إيران

حريق هائل جراء انقلاب شاحنة وقود غربي إيران

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أعلن مسؤول طوارئ للتلفزيون الإيراني أن شاحنة محملة بالوقود انقلبت في غرب إيران اليوم، مما أسفر عن مقتل سائقها واشتعال النيران في عدد من المنازل.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، قال المسؤول الذي عرف نفسه باسم جلالي، لمحطة التلفزيون: “حمولة الشاحنة تدفقت نحو المنازل، واشتعلت فيها النيران. وتم إرسال خمس سيارات إسعاف وثلاث سيارات إنقاذ ورجال إطفاء”.

 

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