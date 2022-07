بالفيديو.. حريق هائل في نيويورك يوقع 19 قتيلاً وعشرات الجرحى

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 19 شخصاً حتى الآن، بينهم تسعة أطفال، وإصابة العشرات في حريق كارثي اندلع، الأحد، في مبنى سكني شاهق الارتفاع في برونكس في نيويورك، وفق ما أفادت به السلطات.

وقال مفوض إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، دانييل نيجرو، في مؤتمر صحفي، إن 63 شخصا أصيبوا في الحادث، فيما أرسل 32 شخصا إلى المستشفيات، وكانت الإصابة الغالبة عليهم هي استنشاق الدخان الشديد.

وأضاف نيجرو إنه يتوقع “مزيدا من القتلى”، وأن بعض المصابين كانوا أطفالا، مشيرا إلى أن الباب تُرك مفتوحا، مما سمح بانتشار النار والدخان.

