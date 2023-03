بالفيديو.. حريق "هائل" يندلع في مخيم للاجئين في بنغلادش

قال مسؤولون في شرطة بنغلادش لرويترز إن حريقا “كبيرا” اندلع في مخيم للاجئين الروهينجا في البلاد (الأحد 5-3-2023) ودمر عددا من المنازل لكنه أصبح الآن تحت السيطرة وأضافوا أن الحريق لم يسفر عن إصابات.

وقال رفيق الإسلام، وهو مفتش للشرطة في كوكس بازار، لرويترز إن الحريق اندلع في المخيم 11 في كوكس بازار وهي منطقة حدودية يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا فر معظمهم من إجراءات صارمة قادها الجيش في ميانمار عام 2017.

وقال رفيق الإسلام “ليس لدينا حاليا تقدير للأضرار ولكن لا توجد تقارير عن وقوع إصابات” مضيفا أن الحريق تحت السيطرة وأن مسؤولين كبار من الإطفاء والشرطة وإدارات إغاثة اللاجئين موجودون في الموقع.

وقال فاروق أحمد، وهو مسؤول بالشرطة المحلية، إن سبب الحريق غير واضح.

وتتعرض مخيمات اللاجئين في كوكس بازار بجنوب شرق بنغلادش لمثل هذه الحرائق. ووقعت حرائق مماثلة في يناير كانون الثاني 2022 ومارس آذار 2021.

ولم يتسبب حريق عام 2022 إلا في تدمير منازل لكن الحريق الهائل في عام 2021 أسفر عن مقتل 15 لاجئا على الأقل وتدمير أكثر من عشرة آلاف منزل.

A huge fire broke out at the Cox's Bazar camp in Bangladesh today. 🔥🔥

Bangladesh Red Crescent and cyclone preparedness programme volunteers are urgently on the ground helping with supplying water to put out the fire, relief, and medical aid to those affected.

🎥 (@BDRCS1) pic.twitter.com/cwQLGebPpT

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) March 5, 2023