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بالفيديو.. حريق "هائل" يندلع في مخيم للاجئين في بنغلادش

منذ 48 دقيقة
حريق "كبير" في مخيم للاجئين في بنغلادش

حريق "كبير" في مخيم للاجئين في بنغلادش (رويترز)

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قال مسؤولون في شرطة بنغلادش لرويترز إن حريقا “كبيرا” اندلع في مخيم للاجئين الروهينجا في البلاد (الأحد 5-3-2023) ودمر عددا من المنازل لكنه أصبح الآن تحت السيطرة وأضافوا أن الحريق لم يسفر عن إصابات.

وقال رفيق الإسلام، وهو مفتش للشرطة في كوكس بازار، لرويترز إن الحريق اندلع في المخيم 11 في كوكس بازار وهي منطقة حدودية يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا فر معظمهم من إجراءات صارمة قادها الجيش في ميانمار عام 2017.

وقال رفيق الإسلام “ليس لدينا حاليا تقدير للأضرار ولكن لا توجد تقارير عن وقوع إصابات” مضيفا أن الحريق تحت السيطرة وأن مسؤولين كبار من الإطفاء والشرطة وإدارات إغاثة اللاجئين موجودون في الموقع.

وقال فاروق أحمد، وهو مسؤول بالشرطة المحلية، إن سبب الحريق غير واضح.

وتتعرض مخيمات اللاجئين في كوكس بازار بجنوب شرق بنغلادش لمثل هذه الحرائق. ووقعت حرائق مماثلة في يناير كانون الثاني 2022 ومارس آذار 2021.

ولم يتسبب حريق عام 2022 إلا في تدمير منازل لكن الحريق الهائل في عام 2021 أسفر عن مقتل 15 لاجئا على الأقل وتدمير أكثر من عشرة آلاف منزل.

    المصدر :
  • رويترز

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