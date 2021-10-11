بالفيديو: حشود هائلة تودع مهندس البرنامج النووي الباكستاني

شيعت حشود هائلة من الباكستانيين، اليوم الاثنين، مؤسس البرنامج النووي والمعروف بأبي القنبلة النووية، عبد القدير خان، بعد وفاته أمس الأحد.

May Allah Almighty grant Dr. Abdul Qadeer Khan a high position in Paradise Amen 🇵🇰

Thousands of people from #Islamabad and nearby cities attended the funeral prayers of him during heavy #rains #AbdulQadeerKhan pic.twitter.com/6ZKP4ECWfP — Naziya Sharif (@NaziyaSharif1) October 11, 2021

وتوفي عبد القدير خان، “أبو القنبلة النووية الباكستانية”، عن عمر يناهز الـ85 عاما، حسب ما نقلته قناة “بي تي في”.

وتم الاحتفاء بعبد القدير خان باعتباره بطلا قوميا لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم، لكن الغرب اعتبره مرتدا خطيراً.