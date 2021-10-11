الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: حشود هائلة تودع مهندس البرنامج النووي الباكستاني

11 - أكتوبر - 2021

عبد القدير خان، مهندس البرنامج النووي الباكستاني

A A A
طباعة المقال

شيعت حشود هائلة من الباكستانيين، اليوم الاثنين، مؤسس البرنامج النووي والمعروف بأبي القنبلة النووية، عبد القدير خان، بعد وفاته أمس الأحد.

وتوفي عبد القدير خان، “أبو القنبلة النووية الباكستانية”، عن عمر يناهز الـ85 عاما، حسب ما نقلته قناة “بي تي في”.

وتم الاحتفاء بعبد القدير خان باعتباره بطلا قوميا لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم، لكن الغرب اعتبره مرتدا خطيراً.

    المزيد من أخبار العالم

    البيت الأبيض
    تدخّلا في الانتخابات الأميركية.. واشنطن تفرض عقوبات على مواطنَين روسيين
    تحليل جدري القرود
    جدري القردة.. تسجيل أول حالة وفاة في أوروبا
    مشنقة
    إيران.. السلطات تعدم 3 نساء في يوم واحد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟