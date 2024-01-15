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بالفيديو.. حماس تبث تسجيلاً مصوراً تظهر فيه جثتا رهينتين إسرائيليتين

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يناير - 2024 8:17 مساءً
مقتل الرهينتين الإسرائيليتين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي

مقتل الرهينتين الإسرائيليتين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي

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بثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا جديدا اليوم الاثنين 15\1\2024 عرضت فيه جثتي الرهينتين الإسرائيليتين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي.

وأظهر المقطع رهينة إسرائيلية ثالثة، تدعى نوا أرجاماني، وهي تقول إن الرهينتين قتلتا في “ضربات للجيش (الإسرائيلي)”.

وبعد يوم من نشرها تسجيلا مصورا لـ3 من الأسرى الإسرائيليين لديها بعنوان “حكومتكم تكذب”، بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيديو آخر بعنوان “ماذا تعتقدون؟”.

وتطرح كتائب القسام في التسجيل الجديد 3 احتمالات بشأن هؤلاء المحتجزين في قطاع غزة:

الاحتمال الأول: “هل قتلوا جميعا؟”، والاحتمال الثاني: “قتل بعضهم وأصيب الآخر”، والاحتمال الثالث: “ما زالوا على قيد الحياة”.

وقالت كتائب القسام في الفيديو: “الليلة سنخبركم بمصيرهم”.

وكانت القسام قد نشرت أمس تسجيلا مصورا للأسرى الإسرائيليين الثلاثة وهم، نوعا أرغماني (26 عاما) وتسكن في بئر السبع، ويوسي شرعابي (53 عاما)، وتايس فيرسكي (38 عاما)، ويسكن في تل أبيب.

 

    المصدر :
  • رويترز

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