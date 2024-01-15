بالفيديو.. حماس تبث تسجيلاً مصوراً تظهر فيه جثتا رهينتين إسرائيليتين

بثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا جديدا اليوم الاثنين 15\1\2024 عرضت فيه جثتي الرهينتين الإسرائيليتين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي.

وأظهر المقطع رهينة إسرائيلية ثالثة، تدعى نوا أرجاماني، وهي تقول إن الرهينتين قتلتا في “ضربات للجيش (الإسرائيلي)”.

حين شاهدت فيديو أمس

شعرت أن بعضهم نجا وبعضهم لم يفعل

وأن ذلك أليق بالتشويق الذي صنعه الأبطال

فما الذي حصل يا ترى!

فيديو خطير جدًّا! pic.twitter.com/ywXCzG6AsS — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) January 15, 2024

وبعد يوم من نشرها تسجيلا مصورا لـ3 من الأسرى الإسرائيليين لديها بعنوان “حكومتكم تكذب”، بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيديو آخر بعنوان “ماذا تعتقدون؟”.

وتطرح كتائب القسام في التسجيل الجديد 3 احتمالات بشأن هؤلاء المحتجزين في قطاع غزة:

الاحتمال الأول: “هل قتلوا جميعا؟”، والاحتمال الثاني: “قتل بعضهم وأصيب الآخر”، والاحتمال الثالث: “ما زالوا على قيد الحياة”.

وقالت كتائب القسام في الفيديو: “الليلة سنخبركم بمصيرهم”.

وكانت القسام قد نشرت أمس تسجيلا مصورا للأسرى الإسرائيليين الثلاثة وهم، نوعا أرغماني (26 عاما) وتسكن في بئر السبع، ويوسي شرعابي (53 عاما)، وتايس فيرسكي (38 عاما)، ويسكن في تل أبيب.