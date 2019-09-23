أخبار العالم

بالفيديو: خلال حضور بوتين.. مدرعات تسقط من السماء قبل أن تقع “الكارثة”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في مشهد غير معتاد، ألقت طائرات عسكرية روسية مركبات مدرعة من ارتفاع 5 آلاف قدم إلى الأرض، إلا أن اثنتان تحطمتا بسبب خلل في نظام المظلات.

والتقطت الكاميرات صورا للحادث بعد وقوعه، علما أنه كان جزءا من تدريبات عسكرية ضخمة حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمشاركة 8 دول ونحو 130 ألف جندي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: “بسبب خلل في أنظمة المظلات، تعرضت مركبتان للتلف أثناء اصطدامهما بالأرض”.

والمدرعتان من طراز “BMD-2” التي تزن الواحدة منها 7 أطنان.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الروسية إن المدرعتين كانتا خاليتين من الأفراد لدى إسقاطهما، فيما لم يصب أحد على الأرض جراء الحادث.

وتم الإسقاط في نفس اليوم الذي كان فيه بوتن يشرف على التدريبات، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان هو شخصيا قد شاهد الحادث.

وقرر الجيش فتح تحقيق للتعرف على سبب عدم فتح المظلات، وقالت مصادر إن هناك “انتهاكا لقواعد السلامة”.

المزيد من الأخبار

“نحتفظ بحقنا في الرد”… رئاسة الأركان الكويتية تصدر…

تشكيل اللجنة الدستورية السورية وتضم ممثلين عن النظام والمعارضة..…

بعد أكثر من شهرين.. إيران تفرج عن الناقلة البريطانية

بعد تصفية بنك داعم لحزب الله.. مسؤول أميركي في لبنان

وشاركت قوات من روسيا والصين وباكستان وقيرغيزستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان في التدريبات العسكرية.

وقالت القناة الأولى الحكومية الروسية إن بوتن “أشاد بالتدريب بعد مشاهدته إلى جانب وزير الدفاع ورئيس قرغيزستان”، فيما أصيب 5 جنود في حادث آخر خلال التدريبات.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بعد تصفية بنك داعم لحزب الله.. مسؤول أميركي في لبنان

أخبار العالم

الملك سلمان: قادرون على التعامل مع آثار هجوم أرامكو

أخبار العالم

بشرى سارة “جداً” للطلبة العرب الدارسين في بريطانيا

أخبار العالم

وثائق بريطانية.. الملك حسين ناشد إسرائيل ضرب سوريا خلال أحداث “أيلول…

أخبار العالم

الانتخابات الاسرائيلية: أحزاب عربية تدعم بيني غانتس في مواجهة بنيامين نتنياهو

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: إيران مسؤولة عن الهجمات على منشآت النفط السعودية

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More