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بالفيديو: داعش تستهدف مصفاة نفط شمال العراق

منذ 57 دقيقة
العراق

العراق

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هجوم صاروخي على مصفاة نفط في منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال العراق، أطلقه تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى نشوب حريق كبير.

وذكر مسؤولان في مصفاة نفط صغيرة بشمال العراق أن صاروخا أصابها مما تسبب في نشوب حريق فضلا عن تعرضها لأضرار طفيفة.

وقال مسؤولو المصفاة ومسؤولون محليون إن “رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون احتواء الحريق الذي اندلع بعد أن أصاب الصاروخ مستودعا لتخزين الوقود داخل مصفاة الصينية”.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في المصفاة التي تقع بالقرب من مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط في العراق والواقعة بمحافظة صلاح الدين في الشمال.

وقال مصدر عسكري عراقي لـ“إرم نيوز“، إن ”تنظيم داعش الإرهابي، شن هجوما على مصفاة الصينية، بأكثر من 6 صواريخ لم يعرف نوعها بعد، سقطت 5 منها خارج المصفاة، فيما سقط واحد منها داخلها“.

وبين المصدر، أن ”الصاروخ، الذي سقط في مصفاة الصينية، تسبب باندلاع حريق بأحد الأنابيب داخل المصفاة، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق، لمنع انتقاله بشكل سريع، بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال والانفجار داخل المصفاة“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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