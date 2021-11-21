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بالفيديو: رئيس تركمانستان يلعب "ميني فوتبول" مع الوزراء

21 - نوفمبر - 2021

رئيس تركمانستان

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قالت قناة التلفزيون الوطني التركماني، اليوم إن رئيس الدولة قربان قولي بردي محمدوف، زار برفقة وزراء ومسؤولين آخرين مدينة عشق آباد الأولمبية، حيث مارسوا الرياضة.

وأضافت القناة: “قام راعي بلادنا العزيز، في وقت مبكر من الصباح وفقا لعادته، بممارسة بعض التمارين البدنية الصباحية في المدينة الأولمبية بالعاصمة”.

وبعد ممارسة التمارين البدنية، انقسم رئيس تركمانستان مع المرافقين له إلى فريقين، ولعبوا كرة القدم الصالات.

يترأس بيردي محمدوف، جمهورية تركمانستان منذ عام 2007، وخلال ذلك أظهر حبه للرياضة مرات كثيرة.

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