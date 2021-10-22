الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: رغم حدوث هزة أرضية.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تواصل مؤتمرها الصحفي

22 - أكتوبر - 2021
رئيسة وزراء نيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا

A A A
طباعة المقال

ضربت هزة أرضية مدينة ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا صباح الجمعة تزامنا مع مؤتمر صحفي لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي قللت من شأن ما حدث واستمرت بالإجابة عن الأسئلة.

وتزامنت الهزة مع مؤتمر صحفي لرئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن، التي تحدثت عن إجراءات الحكومة لمحاربة وباء فيروس كورونا.

ولحظة الهزة، تمسكت أرديرن بمنبرها لكنها لم تقطع المؤتمر، وردت على إحدى المراسلات مبتسمة: “آسفة، هذا صرف انتباهي قليلا… هل بإمكانك تكرار السؤال من فضلك؟”.

وحسب موقع Geonet، بلغت قوة الهزة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وكانت بؤرتها في وسط الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا.

من جهتها، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الهزة بـ5.6 درجة وشعر بها سكان العاصمة ويلينغتون والمناطق القريبة منها.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا أو مصابين.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

محمد القحطاني
فيديو.. لحظة وفاة السفير "محمد القحطاني" على الهواء مباشرة
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
احتياطيات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 1985
جون بولتون
واشنطن تتهم عضو بالحرس الثوري بالتآمر لقتل جون بولتون

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
فقدان الوزن- تعبيرية
فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!