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بالفيديو: ركاب طائرة قادمة من إيران يرفضون الخضوع للفحوصات في مطار الكويت

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رفض بعض من الركاب القادمين من إيران الى الكويت، الإنصياع لتعليمات وإجراءات وزارة الصحة الكويتية بشأن مكافحة فيروس كورونا.

 

واعلنت وزارة الصحة الكويتية الیوم الاثنین، أن الفحوصات الأولية التي أجربت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفیروس “كورونا”.

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وكان قد تم تسجيل اصابتين في الكويت والبحرين.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها تنسق مع الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا بعد عودته من إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن الخطوط الجوية القطرية قولها أنها ستخضع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحي.

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