بالفيديو.. زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب جنوب المكسيك وتحذير من تسونامي

زالزال يضرب جنوب المكسيك
زالزال يضرب جنوب المكسيك

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ضرب زلزال قوي بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر جنوبي المكسيك، الثلاثاء، مسببا اهتزاز المباني بوسط العاصمة “مكسيكو سيتي” وتسبب في اهتزاز ، ما دفع المواطنين للخروج مذعورين من منازلهم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 7.4 درجة، بعد أن قالت في وقت سابق إن قوته 7.7 درجة.

وكان مركز الزلزال في ولاية واهاكا الساحلية المطلة على المحيط الهادئ.

ولم يرصد شهود في العاصمة مكسيكو سيتي أي مؤشرات أولية على وقوع إصابات أو أضرار.

ويمكن لزلازل بهذا الحجم أن تكون مدمرة، ففي العام 2017، وقع زلزال بقوة 7.1 درجة وسط المكسيك متسببًا بمصرع 355 شخصًا في العاصمة والولايات المحيطة بها.

ولكونها تقع عند ملتقى 3 صفائح تكتونية في قشرة الكرة الأرضية، فإن المكسيك هي واحدة من أكثر البلدان عرضة للزلازل في العالم.

وينظر إلى العاصمة على أنها عرضة للزلازل خاصة كونها تقع فوق قاع بحيرة قديمة.

وإثر ذلك، أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرًا من حصول تسونامي على السواحل الجنوبية للمكسيك، وغواتيمالا، والسلفادور، وهندوراس.

ويغطي هذا التحذير الذي أصدره مركز الإنذارات من تسونامي في المحيط الهادئ شعاعًا من 1000 كلم يحوط بمركز الزلزال الذي وقع في ولاية أوكساكا المكسيكية.

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