السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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بالفيديو.. زيلينسكي يزور جزيرة الثعبان "رمز المقاومة" ضد روسيا

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الثعبان الصغيرة في البحر الأسود، التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الغزو، مع دخول الصراع يومه الـ500.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على مواقع التواصل الإجتماعي: “اليوم، نحن في جزيرة الثعبان التي لن يغزوها المحتلون أبدًا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان”.

وأضاف الرئيس الأوكراني في المقطع الذي ظهر فيه وهو يصل إلى الجزيرة على متن قارب ويضع أزهارًا على نصب تذكاري: “أريد أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500”.

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