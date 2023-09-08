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بالفيديو.. سقوط مروحيّة تابعة للشرطة المجريّة في بحيرة

منذ 3 دقائق
من عملية انتشال المروحية - نقلًا عن وسائل الإعلام المجرية

من عملية انتشال المروحية - نقلًا عن وسائل الإعلام المجرية

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تحطمت مروحية تابعة للشرطة المجرية في بحيرة، فيما تم انتشال شخصين كانا على متنها، بعد أن أصيبا بجروح طفيفة من جراء الحادث.

الفيديو الذي تناقلته على نطاق واسع مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر المروحية وهي تسقط بسرعة إلى المياه على الشاطئ الجنوبي لبحيرة بالاتون.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام المحلية، تم إنقاذ طاقم الطائرة المكون من شخصين بواسطة قارب قريب من موقع الحادث. ورغم أن الطيارين تم نقلهما جوًا من مكان الحادث بواسطة مروحية إنقاذ، إلا أنهما لم يصابا بإصابات خطيرة.

وأصدرت قيادة الشرطة المجرية بيانًا حول الحادث، جاء فيه أن “الطائرة المروحية من نوع MD-500E سقطت في مياه البحيرة لأسباب غير واضحة حاليًا. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث”.

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