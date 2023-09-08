بالفيديو.. سقوط مروحيّة تابعة للشرطة المجريّة في بحيرة

تحطمت مروحية تابعة للشرطة المجرية في بحيرة، فيما تم انتشال شخصين كانا على متنها، بعد أن أصيبا بجروح طفيفة من جراء الحادث.

الفيديو الذي تناقلته على نطاق واسع مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر المروحية وهي تسقط بسرعة إلى المياه على الشاطئ الجنوبي لبحيرة بالاتون.

Macaristan'da polis helikopteri göle düştü. Kazada hafif yaralanan iki kişi, bir gemi tarafından kurtarıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) September 8, 2023

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام المحلية، تم إنقاذ طاقم الطائرة المكون من شخصين بواسطة قارب قريب من موقع الحادث. ورغم أن الطيارين تم نقلهما جوًا من مكان الحادث بواسطة مروحية إنقاذ، إلا أنهما لم يصابا بإصابات خطيرة.

وأصدرت قيادة الشرطة المجرية بيانًا حول الحادث، جاء فيه أن “الطائرة المروحية من نوع MD-500E سقطت في مياه البحيرة لأسباب غير واضحة حاليًا. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث”.