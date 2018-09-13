أخبار العالم

بالفيديو :سيارة تصدم حشداً بالصين وتوقع 9 قتلى و46 جريحا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت السلطات الصينية أنّ سيارة رباعية الدفع صدمت مساء الأربعاء حشداً من المارة كانوا في ساحة عامة في مدينة بوسط البلاد مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 46 آخرين بجروح.

وقالت حكومة مقاطعة هونان في بيان إنّ المأساة وقعت في الساحة الرئيسية في وسط مدينة هندونغ، وإنّ قوات الأمن اعتقلت السائق.

ونقلت صحيفة بيجينغ نيوز عن الشرطة المحلية قولها إنّ السائق رجل مولود في العام 1964 ويدعى يانغ زانيون وهو من أصحاب السوابق إذ سبق له أن دخل السجن مرات عدة بتهم حيازة مخدرات وسرقة.

واكتفت السلطات بالقول إنها فتحت تحقيقاً في الواقعة، من دون أن توضح ما إذا كان السائق قد صدم الحشد عمداً أو عن غير قصد..

المصدر بكين – فرانس برس

Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

قوات إسرائيلية تداهم قرية الخان الأحمر تمهيداً لهدمها

أخبار العالم

في حادثة غير مسبوقة… قتل 5 أشخاص وانتحر والسبب عنف منزلي!

أخبار العالم

الكونغرس يطرح عقوبات على ميليشيات عراقية تدعمها إيران

أخبار العالم

تشيكيا على الطريق لنقل سفارتها في اسرائيل إلى القدس

أخبار العالم

تظاهرة سلمية بالبصرة.. ومتطوعون يرممون الأملاك العامة

أخبار العالم

لافروف يندد بسياسة واشنطن القائمة على “العقاب أولا ثم التفاوض”