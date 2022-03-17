بالفيديو.. شاهد عملية "تدمير كامل" لدبابة روسية بنيران القوات الأوكرانية

أظهر مقطع فيديو نشرته وحدة “آزوف” الأوكرانية، عملية تدمير كاملة لإحدى الدبابات الروسية في مدينة ماريوبول جنوبي شرق أوكرانيا.

ونشر حساب “آزوف” المقطع مع تعليق جاء فيه “احترقوا في الجحيم قتلة بوتين”.

ويظهر في الفيديو رجلاً عسكرياً يخرج من الدبابة التي تحولت لقطعة حديد تشتعل فيها النيران.

وقال أنطون جيراشينكو ، مستشار وزير الداخلية ، الذي نشر شريط الفيديو: “نجا أحد الأورك” وهو وصف يقصد به “المسخ”.

يشار إلى أن كتيبة آزوف تشكلت في مايو/أيار 2014، وكانت عبارة عن منظمة شبه عسكرية تضم مجموعة من الشباب المتعصبين، وفي ما بعد بدأت الوحدة اليمينة المتطرفة تكتسب نفوذا واسعا في البلاد.

ظهرت أولا في مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف. وتألفت عند نشأتها من مجموعة من مشجعي كرة القدم المتطرفين.

وخاضت هذه المجموعة أول تجربة قتالية لها، عندما خرجت لمحاربة الانفصاليين الموالين لروسيا بعد سيطرتهم على مدينة ماريوبول في يونيو/حزيران 2014. وتمكنت بعد اندلاع مواجهات عنيفة من استرجاع المدينة.

وفي 12 نوفمبر 2014، قامت أوكرانيا بدمج كتيبة آزوف في القوات النظامية المسلحة، ومنذ ذلك الحين أصبح جميع الأعضاء جنودًا متعاقدين يخدمون في الحرس الوطني. حتى باتت تشكل جزءا أساسيا من القوات العسكرية الأوكرانية، وتسعى لقيادة البلاد.