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بالفيديو: شاهد غرق سفينة شحن إماراتية قرب ميناء عسلوية الإيراني

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 12:29 مساءً
غرق سفينة شحن إماراتية قرب ميناء إيراني

غرق سفينة شحن إماراتية قرب ميناء إيراني

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أعلنت السلطات الإيرانية أن سفينة شحن إماراتية غرقت اليوم الخميس، على بعد 30 ميلاً من ميناء عسلوية التابع لمحافظة بوشهر المطلة على الخليج العربي.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ عن حجت خسروي، رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، قوله إن  “سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية”، مشيرا إلى “انطلاق عملية بحث عن 30 من طاقمها”.

وأوضح خسروي، أنه “تم إرسال قاطري جر إلى مكان الحادث”، مشيرا أن السفينة الإماراتية غرقت قبل وصولها إلى الميناء بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.

ولفت إلى أنه “تم تقديم طلب طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بارس للطاقة، في أقرب وقت ممكن”، قائلا: “سيتم توفير معلومات إضافية أخرى في هذا الصدد قريبا”.

ولاحقاً أعلنت دائرة الأزمات في محافظة بوشهر الإيرانية عن إنقاذ 16 شخصا من طاقم السفينة الإماراتية الغارقة.

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