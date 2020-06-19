بالفيديو.. شرطي إيطالي يجبر مهاجرين تونسيين على صفع بعضهم ويثير استنكارا واسعا

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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، أنّها تتحقق من مدى صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإعلامية الإيطالية، يظهر فيه شرطي إيطالي يجبر مهاجرين على صفع بعضهما البعض.

وأكد مصدر أمني ، أنّ السلطات تتحرى مع نظيرتها الإيطالية فيما وصفه بـ“الفيديو المهين“، مشيرا إلى أنّها ستتخذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت الفيديو.

وشدد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ السلطات لن تسكت إزاء هذه الممارسات التي وصفها بـ“اللا أخلاقية و اللاإنسانية“.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، بفيديو يظهر فيه شرطي إيطالي وهو يطالب مهاجرين تونسييّن موقوفين في أحد مراكز الاستقبال بصفع بعضهما البعض، وسط تنديد واستنكار واسعين، ودعوات للسلطات التونسية للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ما وصفوها بـ“الإهانة“.

وحسب وسائل الإعلام الإيطاليّة، فإنّ المدعي العام الإيطالي باشر التحقيق في الواقعة.

وفي وقت سابق، نددت منظمات حقوقية تونسية بسوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون قسرا عند إيقافهم، مشيرة إلى تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين من تونس إلى إيطاليا بعد 2011 بشكل لافت.

وأفادت تقارير إخبارية بأن المئات من المهاجرين التونسيين محتجزون في ظروف إنسانية صعبة، ومهددون بالترحيل القسري من إيطاليا.

وكشفت التقارير أنّ ”مئات المهاجرين التونسيين يقبعون في خيام بلاستيكية، في ظل غياب الخدمات الأساسية التي تحفظ كرامة النفس البشرية“، متهمة السلطات الإيطالية بالإمعان في ممارسة العنف النفسي والمعنوي ضد المهاجرين التونسيين.