بالفيديو.. صاروخ إسرائيلي يضرب تل أبيب "عن طريق الخطأ"

فيما تردّ فصائل المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي على غزة برشقات صاروخيّة على المستوطنات، شهدت مدينة تل أبيب أمس، خللًا فنيًا طال منظومة القبة الحديدية، خلال محاولة تصديها لصواريخ المقاومة.

ووثق مقطع فيديو، صاروخًا أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية يسقط بالخطأ في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، وذلك بعد فشله في اعتراض أحد صواريخ الفصائل.

فيما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب ومستوطنات محيط غزة، بالتزامن مع إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من قطاع غزة.

سقوط صاروخ على رمات غان – تل ابيب pic.twitter.com/6YqBFuJqNz — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 5, 2023

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب ردًا على استهداف المدنيين في غزة.

هذا، ودخلت الحرب على غزة يومها الـ31 منذ الهجوم المباغت الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي على المستوطنات، حيث يواصل جيش الاحتلال قصف القطاع بشكل متواصل.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلًا و2550 سيدة، لافتة إلى أن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل أكثر من 1400 شخص، فيما تحتجز حماس 241 أسيرًا بحسب جيش الاحتلال.