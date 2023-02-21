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بالفيديو.. صرخات أطفال تُدمي القلوب لحظة وقوع الزلزال

منذ ساعة واحدة
ألعاب الأطفال بين ركام الزلزال في إدلب (الجزيرة)

ألعاب الأطفال بين ركام الزلزال في إدلب (الجزيرة)

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حالة من الرعب والهلع، أصابت عددًا من الأطفال في مستشفى سوري قرب الحدود التركية، إثر الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا وشعر به سكان سوريا، مساء أمس الإثنين.

فقد رصد مقطع فيديو يبكي العين ردة فعل عدد من الصغار في مستشفى “حارم العام” – شمال غربي سوريا- وهم يصرخون ويبكون خوفاً لحظة وقوع الزلزال.

ونشرت مجموعة تطوعية، اليوم الثلاثاء، الفيديو وكتبت: “من مشفى حارم العام اليوم ونحنا عم نوزع هدايا الأطفال، صار الزلزال، هالأطفال منهم فقدوا أهلهم بالزلزال الأول، قلبهم ما عم يتحمل صدمات جديدة”.

هذا وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، مساء الإثنين، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني، بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده المنطقة في التاريخ الحديث والذي الذي خلف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين.

شعر به سكان لبنان ومصر والعراق

وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق.

وفي سوريا، أشارت تقارير إلى انهيار عدد من المباني بعد الزلزال وانقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت في عدد من المناطق.

من جهتها أفادت منظمة “الخوذ البيضاء” في سوريا بتسجيل أكثر من 130 إصابة في شمال غربي سوريا مساء الاثنين.

فيما أوردت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بوصول 47 حالة إلى مستشفى الرازي في حلب معظمها ناتجة عن الهلع وحالات كسور ورضوض من جراء التدافع.

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