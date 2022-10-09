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بالفيديو.. صورة خامنئي تحترق على خلال نشرة المساء على التلفزيون الإيراني!

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2022 4:16 صباحًا
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تعرضت شبكة “التلفزيون الإيراني” للاختراق، مساء (السبت 8-10-2022)، وبُثت صورة للمرشد الأعلى علي خامنئي تحرقها النيران.

وأعلنت مجموعة “عدالة علي” أنها قامت باختراق “أخبار التاسعة” مساءً، على التلفزيون الإيراني، وعرضت صورة الفتيات القتيلات الثلاث مع شعار “المرأة، الحياة، الحرية”.

وأظهر المقطع أيضاً صورة لأربع فتيات قتلن برصاص الأمن تتصدر الموقع ، مع دعوة الشعب للخروج لإسقاط النظام.

في سياق متصل، قالت خدمة “نت بلوك” “تظهر بيانات الشبكة الحية أن الإنترنت انقطع في سنداج بإقليم كردستان، إيران، وسط تقارير عن عمليات قتل جديدة خلال الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني”.

ومنذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي، قالت نت بلوكس إنها سجلت أشد انقطاعات للإنترنت منذ عام 2019، عندما أوقفت السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت أيضًا وسط احتجاجات مناهضة للحكومة، حيث كافح المجتمع الدولي لتتبع الحملة التي أعقبت ذلك.

وأطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع في مدينتي سنندج وسقز الكرديتين في احتجاجات جديدة ظهر يوم السبت، بحسب منظمة هنغاو الإيرانية لحقوق الإنسان.

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