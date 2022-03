بالفيديو.. صيحات “الله أكبر” خلال معارك ضد الجيش الروسي قرب “كييف”

وثق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات من أرض المعارك قرب العاصمة الأوكرانية كييف، يظهر فيها مقاتلون شيشان قيل أنهم يتبعون للزعيم الشيشاني “منصور الشيشاني”، وهم يشنون هجوماً على القوات الروسية.

ويسمع خلال مقطع الفيديو، صيحات “الله أكبر”، أطلقها أحد المقاتلين، الذي تمكن من إطلاق ثلاث قذائف آر بي جي بشكل سريع بنجاح.

وأكد متداولو المقطع أن المقاتل وغيره هم مقاتلون شيشان، مهاجرون ممن حملوا السلاح ضد روسيا، بالوقت الذي يقاتل الشيشانيون بقيادة رئيسهم رمضان قديروف إلى جانب الجيش الروسي.

من جهتها أكدت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية، الأربعاء، أن روسيا فقدت نحو 15 ألفاً و600 من جنودها خلال عمليتها العسكرية ضدها التي بدأتها أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان، أن الجيش الأوكراني دمر 101 مقاتلة روسية و124 مروحية و517 دبابة و1578 مدرعة و267 مدفعية و47 نظام دفاع جوي منذ بدء الهجوم.

وأضاف البيان أن القوات الروسية فقدت أيضاً 1008 مركبات و4 زوارق سريعة و70 عربة وقود و42 طائرة دون طيار.

يأتي ذلك بعد شهر كامل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الفائت، حيث تحاول روسيا السيطرة على البلاد.

