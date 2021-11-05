الجمعة 30 ربيع الأول 1443 ﻫ - 5 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: صينيون خائفون يفرغون رفوف المتاجر

منذ 8 ساعات

تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تشهد الصين إقبالاً كبيراً على شراء المواد الغذائية في ظل مخاوف من فرض السلطات الصينية إجراءات حجر صحي صارمة مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتحدثت وسائل إعلام عن قيام سكان المدن الصينية بإفراغ رفوف المتاجر بعد وصول الإصابات إلى مستوى قياسي.

وتقول إن الصينيين قلقون للغاية بشأن احتمال فرض حجر صحي صارم، لذلك قرروا التخزين خوفا من الانقطاع من المواد الغذائية.

وقبل أيام أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا.. الأزمة تزداد مع ارتفاع أعداد المرضى في العناية المركزة
الشرطة العراقية
عشرات الجرحى في صدامات بين الشرطة العراقية ومناصرين للأحزاب الخاسرة في الانتخابات
الصليب الأحمر النيجيري
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في العاصمة النيجيرية إلى 43 شخصاً

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عربة تسوق- أرشيفية
أطعمة لا تشتريها حتى لو عليها تخفيضات
المتعافين من كورونا شعروا عدة أعراض بعد شهرين من التعافي
تحذير طبي للمتعافين من كورونا.. أعراض “خطيرة” قد تشعرون بها خلال أسابيع!
طفل يقفز بين مبنيين شاهقين جداً في الصين
لن تغمض عينيك وأنت تراه.. “فيديو” لطفل يقفز بين مبنيين شاهقين جداً!!