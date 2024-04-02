بالفيديو.. طبيب يصف أهوالاً رآها داخل مجمع الشفاء في غزة

وصف علي الغليظ، المختص في طب الطوارئ بمستشفى الشفاء شمالي غزة، مشاهد مروعة رآها في المجمع الطبي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه.

وقال الغليظ إن “الوضع المزري الذي رأيته اليوم في مجمع الشفاء هو شيء قد لا تصفه الصورة ولا يصفه أي شيء”.

وأشار إلى أنه رأى جثامين شهداء قد تحللت وهياكل عظمية نهشتها الكلاب، والكثير من الأطفال والنساء الذين تم دفنهم.

وتابع “لا يوجد هناك شيء يدعى مجمع الشفاء الطبي، فجميع المباني تم حرقها بالكامل، ولا يوجد أي قسم من أقسام المستشفى له القدرة على القيام مرة أخرى”.

وأوضح أن الحديث عن الكارثة في مجمع الشفاء جزء من انعدام القطاع الصحي كله في قطاع غزة.

وقال إن مجمع الشفاء هو أكبر مستشفيات قطاع غزة، وكان يخدم آلاف المرضى والمصابين خلال الحرب وقبلها.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من داخل مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به غربي مدينة غزة، فجر أمس الاثنين، مخلّفًا عشرات الشهداء ودمارًا هائلًا في المستشفى ومحيطه.

وكشف الانسحاب عن إحراق القوات الإسرائيلية لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها من الخدمة كليًّا.

كما دمر الجيش طوابق كاملة في مبنى الجراحات التخصصية وأحرق بقية المبنى، وأحرق كذلك مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه.