الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو - طرد مشبوه قرب مكتب رئيس الوزراء يثير قلق الشرطة البريطانية

8 - سبتمبر - 2021
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

A A A
طباعة المقال

فرضت الشرطة البريطانية طوق أمني قرب مقر رئيس الوزراء بوريس جونسون في داوننغ ستريت، بعد العثور على طرد مشبوه يثير القلق في المنطقة.

وأعلنت الشرطة البريطانية عن فرض طوق أمني قرب مقر رئيس الوزراء بوريس جونسون في داوننغ ستريت، بعد العثور على طرد مشبوه يثير القلق في المنطقة.

وقالت الشرطة في تغريدة عبر “تويتر” إنها “فرضت طوقا أمنيا لفترة وجيزة قرب مقر جونسون في داوننغ ستريت بعد أن عثر ضباط على طرد مشبوه مجهول في المنطقة، لكنها رفعته بعد أن تأكدت أنه آمن ولا يشكل خطرا”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تعامل الشرطة البريطانية مع الطرد المشبوه.

    المزيد من أخبار العالم

    البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل
    المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين
    قمة رباعية تجمع تركيا مع الناتو وفنلندا والسويد الثلاثاء.. اليكم التفاصيل
    ضحية وثلاثة إصابات في عملية طعن بكندا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟