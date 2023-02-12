بالفيديو.. "ظاهرة غريبة" يشهدها جبل في بؤرة الزلزال المدمّر

مخاوف وتساؤلات كثيرة أثارتها ظاهرة غريبة تمثّلت بالدخان المتصاعد من جبل جوكسون كوشكاياسي في ولاية قهرمان مرعش، حيث وقع الزلزال المدمر في تركيا.

وتعليقًا على الظاهرة، قال مهندس الجيوفيزياء أحمد إركان عبر “تويتر”: “الطاقة الصادرة عن الزلزال تعادل مليون طن من (تي إن تي) أي 500 قنبلة ذرية. تحركت طبقات الطين الحجري المعروفة بـ (الصهارة) على عمق 41 كيلومترا، وشكلت بركانًا بقذف البازلت الساخن عند 2000 درجة مئوية”، وفق ما نقل موقع “زمان” التركي.

⚫Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Yayınlanan videoda dağdan aşağıya siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığı da görüldü.#deprem #kahramanmaraş #göksunkuşkayasıdağı pic.twitter.com/SJLC8Iywdo — Salt Okunur (@saltokunurgzt) February 11, 2023

وأضاف إركان: “بخار الماء والثلج الذي خرج من الصدع العميق الذي شكله الزلزال في جبل كوشكاياسي في قهرمان مرعش أذاب الثلج على الجبل، وتدفق إلى السفح بسرعة تتراوح بين 40 و60 كيلومتر في الساعة كسائل ساخن مع الوحل”.

ووفق “زمان” فقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ، أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو رماد البركاني في المنطقة.

Kahramanmaraş'ın Göksun da, Kuşkayası Dağı'ndan aşağıya siyah sıvıya benzer maddenin aktığı görülürken dağdan dumanlar yükseldi. pic.twitter.com/KrSeiuaxwu — Kaç Saat Oldu❓ (@KacSatOldu) February 10, 2023