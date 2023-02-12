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بالفيديو.. "ظاهرة غريبة" يشهدها جبل في بؤرة الزلزال المدمّر

منذ 29 ثانية
زلزال تركيا

زلزال تركيا

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مخاوف وتساؤلات كثيرة أثارتها ظاهرة غريبة تمثّلت بالدخان المتصاعد من جبل جوكسون كوشكاياسي في ولاية قهرمان مرعش، حيث وقع الزلزال المدمر في تركيا.

وتعليقًا على الظاهرة، قال مهندس الجيوفيزياء أحمد إركان عبر “تويتر”: “الطاقة الصادرة عن الزلزال تعادل مليون طن من (تي إن تي) أي 500 قنبلة ذرية. تحركت طبقات الطين الحجري المعروفة بـ (الصهارة) على عمق 41 كيلومترا، وشكلت بركانًا بقذف البازلت الساخن عند 2000 درجة مئوية”، وفق ما نقل موقع “زمان” التركي.

وأضاف إركان: “بخار الماء والثلج الذي خرج من الصدع العميق الذي شكله الزلزال في جبل كوشكاياسي في قهرمان مرعش أذاب الثلج على الجبل، وتدفق إلى السفح بسرعة تتراوح بين 40 و60 كيلومتر في الساعة كسائل ساخن مع الوحل”.

ووفق “زمان” فقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ، أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو رماد البركاني في المنطقة.

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