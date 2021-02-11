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بالفيديو: عشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة في ولاية تكساس الأميركية

11 - فبراير - 2021
اصطدام نحو 100 سيارة في ولاية تكساس الأميركية

اصطدام نحو 100 سيارة في ولاية تكساس الأميركية

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تسبب الجليد في ولاية تكساس الأميركية بوقوع حوادث مرور خطيرة أسفرت عن سقوط عدة ضحايا ونقل العشرات إلى المستشفيات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن نحو 100 سيارة اصطدمت في حادث كبير على الطريق دالاس فورت وورث في الولاية، شمالي مدينة فورت وورث يوم الخميس.

https://twitter.com/NorthTXWeather/status/1359865986900451330

وقالت السلطات المحلية إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ونقل 36 آخرين إلى المستشفيات.

وأكدت السلطات إجلاء معظم الأشخاص الذين طالهم الحادث من المكان، لكن العديد من السيارات المتضررة لا تزال على الطريق، وقد تستغرق إزالتها عدة أيام.

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