بالفيديو: عشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة في ولاية تكساس الأميركية

تسبب الجليد في ولاية تكساس الأميركية بوقوع حوادث مرور خطيرة أسفرت عن سقوط عدة ضحايا ونقل العشرات إلى المستشفيات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن نحو 100 سيارة اصطدمت في حادث كبير على الطريق دالاس فورت وورث في الولاية، شمالي مدينة فورت وورث يوم الخميس.

https://twitter.com/NorthTXWeather/status/1359865986900451330

وقالت السلطات المحلية إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ونقل 36 آخرين إلى المستشفيات.

NEW: Fort Worth pile-up involves more than 50 vehicles w/multiple patients involved, but no firm number of casualties yet.

FD tells @kaylamc1 the concern now is hypothermia. A warming bus is on scene as firefighters are still in process of trying to extricate people. pic.twitter.com/3EkC2933sR

— Morgan Chesky (@BreakingChesky) February 11, 2021