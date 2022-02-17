الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. عودة عشرات الدبابات الروسية لقواعدها من الحدود الأوكرانية

17 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 10:40 صباحًا
عودة عشرات الدبابات الروسية لقواعدها من الحدود الأوكرانية

عودة عشرات الدبابات الروسية لقواعدها من الحدود الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو عشر قوافل من القوات الروسية غادرت شبه جزيرة القرم اليوم الخميس بعد استكمال التدريبات هناك.

جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية روسية والتي لم تذكر إلى أين اتجهت القوات.

وقالت روسيا هذا الأسبوع إن بعض وحداتها أكملت تدريبات في مناطق متاخمة لأوكرانيا وعادت إلى قواعدها.

الوزارة نشرت أيضاً مقطعا مصورا لوحدات عائدة من الحدود الأوكرانية، حيث عبر قطار يقل معدات عسكرية تابعة لوحدات المنطقة العسكرية الجنوبية جسر القرم في طريقه إلى نقاط تمركزها الدائم.

لكن مسؤولا أمريكيا في البيت الأبيض، أكد أن روسيا نشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “روسيا قد تختلق ذريعة زائفة لغزو أوكرانيا في أي لحظة”.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: مزاعم روسيا “كاذبة” بشأن سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا وقد زادت من حشدها العسكري هناك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، قد طالبا روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبعد أسابيع من التصعيد أعلنت روسيا التي تنفي أي خطط للهجوم على أوكرانيا، الثلاثاء والأربعاء، سحب جزء من قواتها، إلا أن الغربيين يقولون إنه لم يروا ذلك على أرض الواقع.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

جنود من جيش صربيا
التوتر مستمر.. مناورات صربية في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو
مظاهرة احتجاجاية على الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم شينجيانغ الصيني
عنف جنسي وتعذيب.. تقرير أممي يتهم الصين بانتهاكات ضد مسلمي "شينجيانغ"
الناقلة (أفينيتي في)
قناة السويس تنجو من أزمة جنوح جديدة لسفينة (أفينيتي في)

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
لبنان
ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
رامي مخلوف
ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!