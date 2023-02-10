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بالفيديو.. فتح سد اتاتورك خشية الهزات الارتدادية

منذ 4 دقائق
سد اتاتورك

سد اتاتورك

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رصد مقطع فيديو قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب تركيا، فجر الاثنين الماضي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، في ظل غياب أي تصريح رسمي حول الواقعة.

وكتبت مغردة على “تويتر”: “في إجراء غير مسبوق، تركيا تفتح سد أتاتورك الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات تخوفا من انهياره بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا. المياه الحبيسة تتدفق إلى زاخو في محافظة دهوك العراقية”.

وسد أتاتورك يعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، واستغرق بناؤه نحو 10 سنوات، وينتج حوالي 2400 ميغاواط من الكهرباء.

ويقع السد في الروافد العليا لنهر الفرات على بعد 80 كلم شمال غرب مدينة أورفة، و600 كلم من العاصمة التركية أنقرة، بين مرتفعات هضبة الأناضول القريبة من الحدود السورية.

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