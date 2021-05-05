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بالفيديو: فوضى وإطلاق صافرات داخل مجلس النواب في إقليم كردستان

5 - مايو - 2021
مجلس النواب في إقليم كردستان

مجلس النواب في إقليم كردستان

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عمت الفوضى والخلافات داخل مجلس النواب في إقليم كردستان اليوم الأربعاء وذلك بسبب سوء إدارة الجلسة.

وأطلق نائبان من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه (آل طالباني) الصافرات داخل مجلس النواب احتجاجا على عدم منحهما فرصة الحديث داخل الجلسة.

ونشر النائب عن الاتحاد الوطني سركو ازاد تسجيلا مصورا يظهر فيه وهو يطلق صافرات داخل جلسة البرلمان التي عقدت في أربيل.

كما قام هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كردستان خلال الجلسة، بطرد عضو البرلمان المتحدث باسم كتلة حراك الجيل الجديدة كاوة عبد القادر.

وجاء الطرد بحسب مصادر إعلامية، بعد أن طلب عبدالقادر مداخلة للتحدث عن مسألة قطع رواتب الموظفين.

من جهته، قال هاورى ملاستار، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني: ”حاولنا إيصال صوت ومعاناة المواطنين والدفاع عن حقوقهم إلى البرلمان خلال الفترة الماضية إلا أن رئاسة البرلمان لم تستجب لمطالبنا“.

وأضاف أن ”هناك العديد من الملفات والقضايا التي تهم الشارع الكردستاني وحياة المواطنين من الضروري مناقشتها في البرلمان، لكن هناك محاولات لمنع مناقشة مثل هذه المواضيع“، بحسب “إرم نيوز”.

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