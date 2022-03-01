بالفيديو.. لحظة إسقاط عدد من المروحيات الروسية فوق نهر دنيبرو قرب كييف

أظهر مقطع فيديو من المرجح أنه تم تسجيله يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، لحظة إسقاط مروحيات روسية أثناء عبور نهر دنيبرو باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف.

و تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن تاريخ عملية الإسقاط كان في اليوم الأول للغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وشوهدت 17 طائرة هليكوبتر في شريط الفيديو وهي تحلق فوق نهر دنيبرو، وهو أحد أهم الأنهار في أوروبا الشرقية، فيما قيل إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على طائرتين.

يذكر أن قوات الحرس الوطني الأوكراني أكدت تصديها لمحاولات روسية لدخول كييف من الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، يوم السبت 26 فبراير، إلا أنه لا يمكن حتى الآن التحقق بشكل مستقل من صحة التاريخ أو الظروف التي تم فيها تصوير هذه المقاطع.

من جهة أخرى شهد اليوم السادس للغزو الروسي على أوكرانيا، قصفاً عنيفاً على الميدان المركزي في “خاركيف” ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وأهداف مدنية أخرى، فيما تهدد قافلة من الدبابات والمركبات الأخرى التي يبلغ طولها 40 ميلا العاصمة، في وقت اتهم الرئيس الأوكراني المحاصر، موسكو باللجوء إلى تكتيكات إرهابية في أكبر حرب برية في أوروبا منذ عقود.

يأتي هذا فيما أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية والانفصاليين الموالين لها أقاموا الثلاثاء، ممرا يربط بينهم على ساحل بحر أزوف.

وكان في وقت سابق أظهر فيديو جديد نشرته قناة “نكستا” (NEXTA)، الثلاثاء، جنودا أوكرانيين بجانب رتل عسكري روسي مدمر، في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا.

ونشرت نكستا الفيديو على صفحتها الموثقة بموقع تويتر، ويظهر الجنود بشعارات الجيش الصفراء على لباسهم العسكري، وهم يتجولون قرب الآليات الروسية المدمرة.

ونكسنا هي قناة بيلاروسية تقول إنها “من أكبر وسائل الإعلام” في شرق أوروبا، وتهتم بنشر أخبار الحرب في أوكرانيا.