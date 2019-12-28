لحظة انتشال الرضيع من الطائرة الكازاخستانية
لحظة انتشال الرضيع من الطائرة الكازاخستانية
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بالفيديو: لحظة انتشال رضيع من بين الركام نجا من تحطم الطائرة الكازاخستانية

لا تترك حوادث الطيران عادة إلا المآسي، إلا أن صدفة جميلة قد تغير الأقدار، وهو ما حصل مع الطائرة الكازاخستانية التي سقطت فجر الجمعة، وخلّفت 12 قتيلاً.

في التفاصيل، أظهر مقطع فيديو لحظة انتشال رضيع كان على متن الطائرة المنكوبة وتم سحبه بعد أن عثر عليه حيا بين الأنقاض.

كما أظهر الفيديو مختصين يهرعون حاملين الطفل من بين الثلج والحطام إلى بر الأمان.

فيما لم تعرف حالة الرضيع الصحية حتى الآن، إلا أن عامل إنقاذ ظهر في المقطع يركض مسرعا باتجاه سيارة إسعاف للحصول على مساعدة طبية عاجلة.

لا إرهاب وراء الحادث

يذكر أن السلطات الكازاخستانية كانت استبعدت فرضية العمل الإرهابي في تفسير أسباب سقوط طائرتها المدنية،

مرجحة سبب السقوط إلى خطأ من الطيار أو مشكلة تقنية.

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وأعلنت السلطات ارتفاع حصيلة قتلى الحادث إلى 14 شخصا، بعد أن أفادت لجنة الطيران المدني بأن الطائرة المنكوبة تابعة لخطوط “بيك إير”،

وكانت تقل 95 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم.

وكانت متجهة إلى العاصمة نور سلطان، لكنها “فقدت التوازن أثناء الإقلاع على ما يبدو واخترقت سياجاً خرسانياً،

قبل أن تصطدم بمبنى صغير، بحسب ما أكد الطيران المدني في بيان.

وطوقت السلطات موقع السقوط في قرية ألميريك التي تقع بعد نهاية المدرج مباشرة.

إلى ذلك أعلنت هيئة الطيران أنها علّقت جميع رحلات هذا النوع من الطائرات، انتظاراً لنتائج التحقيق.

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