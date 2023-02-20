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بالفيديو.. لحظة وقوع الزلزال في ولاية هاتاي التركية

منذ دقيقة واحدة
عمال الإنقاذ في هاتاي التركية

عمال الإنقاذ في هاتاي التركية (رويترز)

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نشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين 20\2\2023.

وأظهر الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.

وأشارت وكالة الاناضول إلى أن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين 20\2\2023، وجاء بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

يذكر إنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا، سكان لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل والقاهرة.

 

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