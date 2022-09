بالفيديو.. لقطات مذهلة من الفضاء للإعصار "آيان" قبيل وصوله إلى فلوريدا

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ مع اقتراب الإعصار العنيف “آيان”، من شواطئ الولاية، في حين أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن “إيان” بات الآن من الفئة 3 أي “إعصار شديد القوة”.

وبلغ الإعصار إيان الساحل الغربي لكوبا، حسب ما أعلن مركز الأحوال الجوية الكوبي، وقال خبير في الأرصاد الجوية في المركز للتلفزيون الرسمي “يتواجد الإعصار إيان على الأراضي الكوبية”.

ويعتبر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار يصبح “شديد القوة” أي من فئة 3 و4 و5 على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة.

وحذر المركز من أن أيان “سيصل فوق جنوب شرق خليج المكسيك الثلاثاء (..) وسيقترب من ساحل فلوريدا الغربي الأربعاء والخميس”.

وأعلنت حالة الطوارئ في كل أرجاء ولاية فلوريدا فيما تكثف السلطات الاستعدادات له.

وأعلن المطار الدولي في مدينة تامبا أنه سيعلّق نشاطاته الثلاثاء عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي.

وحذر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس من أن الإعصار إيان “سيخلف أمطارا غزيرة ورياحا عنيفة وفيضانات مباغتة على طول ساحل خليج فلوريدا”.

وطلب من السكان تخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود وتوقع انقطاعات في التيار الكهربائي.

وبدأت مدن عدة في فلوريدا مثل ميامي و”فورت لوديردايل” وتامبا توزيع أكياس رمل على السكان لمساعدتهم على حماية منازلهم في حال حصول فيضانات.

وأصدرت مناطق مثل هيلرسبورو (غرب) حيث تامبا وكولير (جنوب غرب) أوامر إخلاء الزامية في المناطق الساحلية الأكثر عرضة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في 24 من أصل 67 منطقة يسمح بتخصيص مساعدات فدرالية لها.

وتخلت وكالة الفضاء الأمريكية عن إطلاق صاروخ باتجاه القمر كان مقررا الثلاثاء من مركز كينيدي الفضائي في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

ويأتي إيان بعد الإعصار فيونا الذي اجتاح الأسبوع الماضي منطقة الكاريبي حيث قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وساحل كندا على المحيط الأطلسي حيث وقع قتيلان.

وقد أظهرت لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار “آيان” الذي سيضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بعد ساعات، حيث بالإمكان رؤية البرق والصواعق داخل الإعصار المحمل بالغيوم الكثيفة.

Satellite imagery shows lightning flashes as Hurricane Ian churns near Cuba on Tuesday, Sept. 27 🌩 NOAA Satellites via Storyful pic.twitter.com/iUeDyfwhJw

— Florida Today (@Florida_Today) September 27, 2022